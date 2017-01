Turkije weet wie dader is

ISTANBUL - Turkije heeft de identiteit achterhaald van de vermoedelijke dader van de aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul waardoor zondagochtend vroeg 39 mensen omkwamen. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 4-1-2017, 8:49 (Update 4-1-2017, 8:49)

Minister Mevlut Cavusoglu gaf verder geen informatie over de verdachte die nog op de vlucht is. In Turkse media was eerder een 'selfie-video' te zien van de vermoedelijke dader, lopend op het Taksimplein in Istanbul.

Er zijn volgens het Turkse persbureau Anadolu ongeveer twintig mensen gearresteerd na het bloedbad.