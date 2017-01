Truck aanslag Berlijn mogelijk naar museum

BONN - Het Duitse museum Haus der Geschichte in Bonn overweegt een deel van de 'Berlijn-vrachtwagen' ten toon te stellen. De truck waarmee de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werd gepleegd, heeft volgens het museum maatschappelijke en historische relevantie. ,,Of we willen of niet, de aanslag hoort nu bij onze geschiedenis."

Door ANP - 4-1-2017, 8:18 (Update 4-1-2017, 8:18)

Het museum laat de geschiedenis zien van Duitsland vanaf 1945. Het nationale museum heeft formeel nog geen besluit genomen. De aanslag ligt nog te vers in het geheugen, zegt het. Wel stelt het museum dat het ondenkbaar is dat de vrachtwagen 'vanuit het perspectief' van de dader wordt tentoongesteld.

Als het museum de truck in de collectie opneemt, zal het slechts gaan om een deel zoals bijvoorbeeld de cabine.