ANP Trump: geen vrijlatingen meer uit Guantanamo

NEW YORK - De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump wil dat er geen gevangenen meer worden vrijgelaten uit het Amerikaanse detentiecentrum voor terreurverdachten in Guantanamo Bay. ,,Dit zijn extreem gevaarlijke mensen, die niet terug mogen keren naar het slagveld'', liet hij via Twitter weten.

Door ANP - 3-1-2017, 20:27 (Update 3-1-2017, 20:27)

In Guantanamo zitten nog 59 mensen vast, van wie 22 niet langer als een gevaar worden beschouwd. De scheidende president Barack Obama wil hen nog voor hij zijn ambt op 20 januari neerlegt naar hun land van herkomst terugsturen, of naar een ander land dat bereid is hen op te nemen. De rest zou naar het Amerikaanse vasteland moeten worden overgeplaatst.

In de acht jaar dat Obama aan het bewind was, zijn 179 gevangenen uit Guantanamo gerepatrieerd of elders ondergebracht. Obama wilde het detentiecentrum sluiten, maar stuitte steeds op verzet in het Congres. Trump wil het open houden. Hij zou er Amerikanen die van terrorisme worden beschuldigd door militaire commissies willen laten berechten.