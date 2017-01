Syrische rebellen stoppen vredesbesprekingen

ANP Syrische rebellen stoppen vredesbesprekingen

DAMASCUS - Het staakt-het-vuren in Syrië is wederom wankel gebleken. Twaalf rebellengroepen van het als gematigd bekend staande Vrije Syrische Leger hebben zich teruggetrokken uit de voorbesprekingen die moeten leiden tot echte vredesbesprekingen. Ze beschuldigen de regeringstroepen inclusief bondgenoten ervan dat deze de wapenstilstand geschonden hebben.

Door ANP - 3-1-2017, 1:23 (Update 3-1-2017, 1:23)

De met behulp van Rusland en Turkije tot stand gekomen wapenstilstand ging vrijdag in, maar helemaal vlekkeloos verloopt die niet. De rebellengroepen van het Vrije Syrische Leger beschuldigen de regeringstroepen van schendingen van de wapenstilstand in de regio Wadi Barada, ten noordwesten van de hoofdstad Damascus. In de afgelopen dagen werd daar hevig gevochten. Wadi Barada beschikt over waterbronnen, die vers water leveren aan miljoenen inwoners van Damascus.