Vader aangehouden voor moord op dochters

LUIK - De vader die vorige week in het Belgische Soumagne zijn dochters van acht en elf jaar om het leven bracht en daarna zelfmoord probeerde te plegen, is maandag gearresteerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Luik maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 2-1-2017, 18:53 (Update 2-1-2017, 18:53)

De verdachte doodde zijn kinderen, stak vervolgens het huis in brand en trachtte zichzelf van het leven te beroven. Hij werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Hem zal dubbele moord en brandstichting in een bewoond pand ten laste worden gelegd.