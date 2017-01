Politie Keulen niet racistisch opgetreden

KEULEN - De politie van Keulen heeft de beschuldigingen dat agenten tijdens nieuwjaarsnacht racistisch zijn opgetreden van de hand gewezen. Hoofdcommissaris Jürgen Mathies zei maandag dat de situatie rond het centraal station op enig moment bedreigend was. ,,Ik heb me zorgen gemaakt dat het voor de manschappen ook nog zou kunnen kantelen.''

Door ANP - 2-1-2017, 17:21 (Update 2-1-2017, 17:21)

Mathies was wel verrast door het grote aantal jonge mannen, vooral Noord-Afrikanen, dat naar de stad kwam en staande werd gehouden. ,,Als de politie hen niet had gecontroleerd, waren er mogelijk weer toestanden ontstaan zoals een jaar geleden''. Toen werden in de Keulse binnenstad vrouwen massaal seksueel belaagd.

Mathies benadrukte dat de politie niet alleen Noord-Afrikaanse of Arabische types in de gaten heeft gehouden maar bijvoorbeeld ook rechtsextremisten. ,,Het ging niet om hun uiterlijk maar om hun gedrag. De politie is met inzicht te werk gegaan.''

Mathies reageerde op de verdachtmakingen van Simone Peter. De voorzitter van de Groenen vond dat Keulse dienders bij de aanhoudingen vooral naar huidskleur had gekeken, maar haar mening werd niet door veel Duitse politici gedeeld.