SpaceX wil zondag weer de ruimte in

ANP SpaceX wil zondag weer de ruimte in

HAWTHORNE - SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Tesla-miljardair Elon Musk, wil zondag weer een raket lanceren. Het wordt de eerste lancering sinds een poging in september faliekant mislukte. Het Amerikaanse bedrijf is er inmiddels achter waar dat door kwam.

Door ANP - 2-1-2017, 16:42 (Update 2-1-2017, 17:04)

De oorzaak van de vuurbal, die ontstond tijdens een controle voor de lancering en de raket plus lading volledig vernietigde, was lang een raadsel. Musk sprak eerder van de ,,meest verbijsterende mislukking in de veertienjarige geschiedenis van het bedrijf. Een onderzoeksteam heeft nu geconcludeerd dat een probleem met een zuurstoftank zorgde voor de ontploffing.

De Falcon 9-raket had een Israëlische communicatiesatelliet moeten lanceren die door Facebook zou worden gebruikt. De ontploffing gebeurde tijdens het bijvullen, volgens SpaceX een routineklus, een paar minuten voordat de motoren getest zouden worden. Meerdere geplande lanceringen liepen vertraging op in de maanden tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de explosie.

Communicatiesatellieten

Komende zondag moet de raket van SpaceX meerdere communicatiesatellieten in een baan om de aarde brengen. Het bedrijf gebruikt dezelfde soort herbruikbare raket als in september, die direct na de missie weer op aarde moet landen. Het ontwerp van de raket is naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wel aangepast.

SpaceX speelt een cruciale rol in de plannen van Musk om een permanente kolonie op de planeet Mars te stichten. Kort na de mislukte lancering ontvouwde hij daarvoor zijn eerste plannen, die draaien om een reusachtig ruimteschip waar tot honderd mensen en vracht in passen.

De eerste onbemande vlucht van de draagraket waar het ruimteschip mee wordt gelanceerd moet plaatsvinden in 2018. Als alles getest is zou SpaceX elke 26 maanden een vlucht naar Mars willen organiseren om onder meer het landen onder de knie te krijgen en vracht te vervoeren. De eerste mensen zouden in 2024 op Mars moeten landen.