ANP Terrorist Istanbul vuurde ruim 180 kogels af

ISTANBUL - De terrorist die nieuwjaarsnacht de aanslag pleegde op nachtclub Reina in Istanbul heeft meer dan 180 kogels afgevuurd op de feestvierende menigte. Hij schoot zes magazijnen leeg. Dat heeft de Turkse krant Hürriyet maandag onthuld, zich beroepend op informatie uit het rechercheonderzoek.

Door ANP - 2-1-2017, 16:37 (Update 2-1-2017, 16:42)

Een deskundige zegt in het artikel dat de dader de indruk wekte een militaire opleiding te hebben gehad.

Volgens ooggetuigen schoot de man, volgens IS een van haar strijders, mensen die op de grond lagen gericht in het hoofd. Na de moordpartij zou hij zich hebben omgekleed en zijn automatische wapen hebben schoongemaakt.

Vervolgens liep hij het etablissement uit, waar de ontreddering enorm was, en vertrok per taxi. De chauffeur kreeg op de plaats van bestemming te horen dat de schutter, die nog steeds spoorloos is, niet kon betalen.