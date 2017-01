Megadrukte verwacht op Chinees spoor

BEIJING - Miljoenen Chinezen stappen maandag naar verwachting in de trein om op de laatste dag van de driedaagse nieuwjaarsvakantie naar huis te reizen. Het Chinese nationale spoorbedrijf CRC zet uit voorzorg 187 treinen extra in om alles in goede banen te leiden, bericht staatspersbureau Xinhua.

Door ANP - 2-1-2017, 13:37 (Update 2-1-2017, 13:37)

Jaarlijks reizen honderden miljoenen Chinezen rond de jaarwisseling naar hun geboorteplaats om familieleden en oude vrienden op te zoeken. Dat plaatst een enorme druk op het transportsysteem. CRC verwacht dat maandag zo'n 9,58 miljoen treinreizen worden gemaakt.

Nu Chinezen steeds rijker worden, neemt ook het aantal reizigers toe. Zo telde de vervoerder 7,45 miljoen treinreizen op zondag, ruim 11 procent meer dan een jaar eerder. Alleen al uit de miljoenenstad Shanghai vertrokken toen 1,61 miljoen mensen per trein. In hoofdstad Peking ging het om 786.000 passagiers.