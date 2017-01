Terrorist in nachtclub droeg geen kerstmanpak

ANP Terrorist in nachtclub droeg geen kerstmanpak

ISTANBUL - De terrorist die in de nacht van zaterdag op zondag een bloedbad aanrichtte in een nachtclub in Istanbul zag er niet uit als een kerstman. Dit heeft de Turkse premier Binali Yildirim zondag beklemtoond. Berichten over een terrorist in een kerstmanpak zijn onjuist, zei de premier, die sprak van één bewapende terrorist.

Door ANP - 1-1-2017, 16:33 (Update 1-1-2017, 16:33)

Wie dat kan zijn en waar de terrorist is gebleven, is nog steeds een raadsel. Hij schoot met zijn vuurwapen 39 mensen dood en verwondde er meer dan zestig in de nachtclub Club Reina aan de noordelijke oever van de Bosporus, vlakbij de Eerste Bosporusbrug.