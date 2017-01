Zes doden door kettingbotsing Duitsland

ANP Zes doden door kettingbotsing Duitsland

BAD GRÖNENBACH - Door een kettingbotsing in dichte mist op de A7 bij de Zuid-Duitse plaats Bad Grönebach zijn zaterdagnacht zes doden gevallen. Dertien mensen raakten gewond, van wie er acht in een ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Door ANP - 1-1-2017, 10:22 (Update 1-1-2017, 10:22)

Volgens de politie van het district Unterallgäu gebeurde het ongeluk ongeveer een uur na de jaarwisseling. De precieze toedracht is nog niet bekend. Het zicht was in elk geval slecht. In de buurt van Bad Grönebach klapten drie trucks en acht personenwagens op elkaar. Vijf van de dodelijke slachtoffers zaten in een kleine auto, die totaal werd vernield. De zesde raakte in zijn voertuig bekneld onder een vrachtwagen.

Op de plek van de kettingbotsing was het urenlang een grote chaos. De snelweg A7 werd in de richting Ulm afgesloten voor de bergingswerkzaamheden. Die duurden tot de ochtend.

Eind november verongelukten vlakbij ook al vier tieners. De achttienjarige chauffeur verloor op weg naar een feestje bij Markt Rettenbach de macht over het stuur. Zijn auto vloog met hoge snelheid tegen een boom en brak in tweeën. Slechts één inzittende overleefde de crash.