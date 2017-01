Dodental aanslag Turkse nachtclub loopt op

ANP Dodental aanslag Turkse nachtclub loopt op

ISTANBUL - De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu heeft meegedeeld dat er door de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul ten minste 39 doden zijn gevallen, 69 mensen liggen in het ziekenhuis. Vier zijn er slecht aan toe. Inmiddels zijn er 21 slachtoffers geïdentificeerd, van wie er vijftien of zestien uit het buitenland afkomstig zijn.

Door ANP - 1-1-2017, 8:17 (Update 1-1-2017, 8:17)

De politie is met man en macht op zoek naar de dader. Op weg naar binnen vermoordde die een politieman en een burger om vervolgens in het wilde weg om zich heen te schieten. De autoriteiten gaan uit van een terroristische actie. Veel is echter nog onduidelijk, zoals het motief. Sommige bezoekers van de club spraken van meer daders, van wie er zeker een verkleed was als kerstman, maar dat is niet bevestigd.

Reina is een populaire uitgaansgelegenheid voor zowel Turken als buitenlanders. Ooggetuigen zeggen dat er tijdens de jaarwisseling zo'n zevenhonderd bezoekers in de nachtclub waren. CNN Türk sprak van vijf- à zeshonderd aanwezigen.

De Amerikaanse president Barack Obama sprak vanaf zijn vakantieadres in Hawaii zijn medeleven uit en bood de Turkse regering hulp aan.