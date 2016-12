Dode na val halter bij het bankdrukken

DES MOINES - Een Amerikaanse student aan de universiteit van Iowa is eerder deze week overleden in een sportschool in Ankeny nadat hij tijdens het gewichtheffen een halter boven op zijn keel had laten vallen.

De 22-jarige jongen werd overgebracht naar een ziekenhuis in Des Moines, waar hij overleed, meldden Amerikaanse media.

De student was een vaste bezoeker van de sportschool in de voorstad van Des Moines. Tijdens het bankdrukken glipte een halter met een gewicht van 143 kilo uit zijn handen en viel op zijn keel.

De sportschool liet in een verklaring weten dat er een assistent achter de jongen stond. Die kon het ongeluk echter niet voorkomen.

Uit een Amerikaanse ziekenhuisonderzoek uit 2010 blijkt dat dodelijke ongevallen tijdens het gewichtheffen zeldzaam zijn.

Over een periode van 1990 tot 2007 telde het onderzoek 114 dodelijke ongelukken tegenover bijna een miljoen minder ernstige blessures.