ANP Spaanse premier: referendum Catalonië mag niet

MADRID - De Spaanse regering heeft vrijdag duidelijk te kennen gegeven dat een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië ,,niet mogelijk is''. Premier Mariano Rajoy wees erop dat de Spaanse wet het niet toestaat en riep Catalaanse nationalisten op om ,,geen stappen meer in die richting te zetten''. ,,Het gaat nergens naartoe'', zei de conservatieve premier. ,,Ik bied iets aan dat veel redelijker is: dialoog.''

Door ANP - 30-12-2016, 22:41 (Update 30-12-2016, 22:41)

Catalonië heeft niet alleen een eigen taal en cultuur, het is ook een stuk rijker dan het Spaanse gemiddelde. In de regionale regering hebben de voorstanders van onafhankelijkheid het voor het zeggen. Zij hebben hun achterban een referendum in 2017 beloofd.

President van Catalonië Carles Puigdemont herhaalde vrijdag dat het referendum zal doorgaan ,,zonder vertraging of excuses''.

Volgens opiniepeilingen zijn in Catalonië momenteel ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van onafhankelijkheid.