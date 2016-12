Wintersporters uren vast in stoeltjeslift

BRATISLAVA - Reddingswerkers hebben vrijdag in een Slowaaks wintersportgebied zo'n honderd skiërs en snowboarders uit een stoeltjeslift bevrijd. De wintersporters zaten zo'n drie uur vast in de lift, die de geest had gegeven door een elektronisch defect. Bij een temperatuur van min 11 graden Celsius moesten ze lijdzaam afwachten totdat ze werden geholpen.

Reddingswerkers klommen in de pijlers van de stoeltjeslift in het gebied Zavazna Poruba, lieten Slowaakse media zien. Ze zekerden de inzittenden en lieten die aan touwen naar beneden zakken. Eenmaal op de grond bracht de brandweer de sporters naar het dal.

Een vrouw werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Verder raakte niemand gewond.