Trump gaat volgende week praten over hacks

WASHINGTON - Donald Trump heeft in een verklaring aangegeven dat hij volgende week om tafel gaat met de Amerikaanse inlichtingendienst over hun bevindingen dat Rusland zich in de presidentsverkiezingen zou hebben gemengd. Eerder deed Trump de vermeende inmenging altijd af als nonsens.

Rusland zou de e-mails van de Democratische partij hebben gehackt om zo invloed te hebben op de uitkomst van de presidentsverkiezingen. President Barack Obama kondigde donderdag sancties af tegen Rusland. Zo zet de Amerikaanse regering 35 Russen die voor de inlichtingendiensten zouden werken het land uit.

In zijn eerste verklaring na de aangekondigde sancties tegen Rusland, zei Trump: ,,Het is tijd voor het land om verder te gaan naar grotere en betere zaken. Niettemin, in het belang van ons land en onze mensen, zal ik volgende week mij laten informeren door de leiders van de inlichtingendienst. Zo ben ik helemaal op de hoogte van de feiten van deze situatie."