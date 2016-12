Staakt-het-vuren Syrië officieel ingegaan

DAMASCUS - De gedeeltelijke wapenstilstand in Syrië is donderdagavond om 23.00 uur (Nederlandse tijd) officieel ingegaan. Voor de derde keer dit jaar hebben diverse strijdende partijen afgesproken de wapens te laten zwijgen. Het initiatief kwam deze keer van Rusland en Turkije. In tegenstelling tot de vorige keren waren de Verenigde Staten niet bij de onderhandelingen betrokken.

Door ANP - 29-12-2016, 23:11 (Update 29-12-2016, 23:11)

De eerste twee bestanden hielden geen stand. Ook nu valt niet direct vrede te verwachten: de strijd tegen Islamitische Staat gaat sowieso door en ook de invloedrijke jihadistische groep Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige al-Nusra) is geen partij bij het bestand. Dat maakt de situatie bij voorbaat complex, want de jihadisten werken vaak samen met andere rebellengroepen.

Ook de Koerdische militie YPG ontbreekt. Turkije beschouwt die als een terroristische organisatie.

De grootste rebellengroep die volgens Rusland wel akkoord was met het staakt-het-vuren, Ahrar al-Sham, liet donderdagavond weten ,,meerdere voorbehouden'' te hebben. Vooralsnog ontbreekt de handtekening van de militie, die zo'n 16.000 strijders telt.