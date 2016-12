Aanslag Berlijn: Tunesiër vrijgelaten

ANP Aanslag Berlijn: Tunesiër vrijgelaten

BERLIJN - Duitsland heeft de man vrijgelaten die werd opgepakt omdat hij mogelijk contactpersoon was van de vermoedelijke dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Dat liet justitie donderdag weten. Het gaat om een veertigjarige Tunesiër die werd aangehouden in de wijk Tempelhof, in de omgeving van de voormalige luchthaven van de hoofdstad.

Door ANP - 29-12-2016, 15:55 (Update 29-12-2016, 15:55)

De vermoedelijke dader, de in Milaan door de politie doodgeschoten Anis Amri, was ook een Tunesiër.

Justitie in Karlsruhe, het parket dat in Duitsland terreurzaken doet, gaf donderdag een overzicht van het onderzoek naar de aanslag tot nu toe. De procureur-generaal meldde via een woordvoerster onder andere dat het wapen waarmee Amri in Milaan op politiemensen schoot, hetzelfde kaliber had als het wapen waarmee de dader de Poolse chauffeur doodschoot van de vrachtwagen waarmee hij de drukbezochte kerstmarkt opreed.