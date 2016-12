Opa-panda Pan Pan overleden

CHENGDU - China heeft woensdag een bekende inwoner verloren. Reuzenpanda Pan Pan is op 31-jarige leeftijd in gevangenschap overleden. 'Opa Panda' had meer dan 130 nakomelingen, een kwart van alle in gevangenschap levende reuzenpanda's. Pan Pan werd in het wild geboren in de provincie Sichuan, maar hij leefde vanaf enkele maanden oud in gevangenschap in een bekend opvangcentrum nabij Chengdu.

Door ANP - 28-12-2016, 17:10 (Update 28-12-2016, 17:10)

Volgens Chinese media had Pan Pan kanker. Reuzenpanda's leven in het wild circa twintig jaar, in gevangenschap worden ze een stuk ouder. Pan Pan was voor zover bekend de oudste mannelijke reuzenpanda in gevangenschap. Van deze zeer kwetsbare dierensoort leven er nog minder dan 2000 in het wild. Honderden leven in gevangenschap.

Ouwehands Dierenpark hoopt in het voorjaar van 2017 twee reuzenpanda's uit China te begroeten, Xing Yu en Wu Wen. Wereldwijd zijn reuzenpanda's maar in achttien dierentuinen te zien.