Mogelijk defect aan vleugels Russisch toestel

ANP Mogelijk defect aan vleugels Russisch toestel

MOSKOU - De ramp met het Russische militaire vliegtuig zondag is mogelijk veroorzaakt door kapotte kleppen aan de vleugels. Dat heeft eerste onderzoek van een van de zwarte dozen uitgewezen. Een lid van de rampenbestrijding in Rusland heeft dat woensdag gezegd.

Door ANP - 28-12-2016, 17:06 (Update 28-12-2016, 17:06)

Met de kleppen die achter op de vleugels zitten, wordt het dalen en stijgen geregeld. Het kan zijn dat de piloten door het defect op het verkeerde been werden gezet en verkeerd hebben gehandeld.

Woensdag werd bekend dat de tweede zwarte doos was gevonden van het militaire vliegtuig dat zondag in de Zwarte Zee neerstortte. De eerste doos met vluchtgegevens was al getraceerd.

Onderzoekers hadden eerder al laten weten dat de crash mogelijk was te wijten aan een technisch mankement of een fout van de piloot. In het geborgen toestel zijn geen resten van springstof gevonden. Al voor de berging gingen de autoriteiten niet uit van een aanslag.

Het vliegtuig verongelukte kort na de start vanaf het vliegveld van Sotsji. Alle 92 inzittenden van het vliegtuig zijn omgekomen. Aan boord van de Toepolev-154 waren onder meer tientallen leden van het Aleksandrov Ensemble, een beroemd koor van het Russische leger dat in de aanloop naar Nieuwjaar zou optreden voor Russische militairen in Syrië. Ook een bekende arts, Elizaveta Glinka, die behoort tot de mensenrechtenadviesraad van president Vladimir Poetin, zat in het toestel.

Van de meer dan 1500 wrakstukken die zijn gelokaliseerd, hadden reddingswerkers er woensdag ongeveer zeshonderd uit het water gehesen.