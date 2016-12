Erdogan: VS steunen ook IS in Syrië

ANKARA - De Turkse president Tayyip Erdogan heeft dinsdag gezegd dat hij bewijs heeft dat de door de VS gesteunde coalitie in Syrië steun verleent aan terroristische groeperingen waaronder IS en de Koerdische milities van de YPG en de PYD.

Door ANP - 27-12-2016, 21:14 (Update 27-12-2016, 21:44)

,,Eerst beschuldigden ze ons van het helpen van IS'', zei hij tijdens een persconferentie. ,,Nu verlenen ze zelf steun aan terroristische groepen als IS, YPG en PYD. Het is heel duidelijk. We hebben bewijzen, met foto's en video's.'' Erdogan heeft de bewijzen overigens voor zover bekend niet openbaar gemaakt.

Rusland reageerde dinsdag woedend op het Amerikaanse besluit om de restricties op het bewapenen van de Syrische rebellen deels op te heffen. Volgens Moskou betekent dat een regelrechte bedreiging voor de Russische troepen in Syrië. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de goedkeuring van de nieuwe Amerikaanse wet die de wapenleveranties goedkeurt een ,,vijandige daad''.

Vredesplan

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft dinsdag in een telefonisch overleg met zijn Amerikaanse collega John Kerry een vredesplan voor Syrië besproken. In het overleg herhaalde Lavrov ook de Russische bezorgdheid dat het bewapenen van de Syrische rebellen door de VS tot meer slachtoffers in Syrië kan leiden.

President Poetin meldde eerder dat Rusland, Iran en Turkije hebben afgesproken dat hij in de Kazachse hoofdstad Astana vredesbesprekingen wil houden over een staakt-het-vuren in Syrië. Die zouden op z'n vroegst midden januari moeten plaatsvinden.