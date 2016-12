Mannen gepakt die dakloze wilden verbranden

BERLIJN - De politie in Berlijn heeft zeven mannen aangehouden op verdenking van het in brand steken van een dakloze op een station. De politie in de Duitse hoofdstad verspreidde maandag foto's van de verdachten. Zes meldden zich 's avonds op verscheidene politiebureaus in de stad, een zevende is elders gearresteerd, zei een woordvoerster van de politie dinsdag. De politie doet onderzoek naar poging tot moord.

Door ANP - 27-12-2016, 15:58 (Update 27-12-2016, 15:59)

De zeven verdachten zijn in de leeftijd van vijftien tot 21 jaar. De oudste zou de hoofdverdachte zijn. De groep zou in de nacht van 24 op 25 december op het station Schönleinstrasse kleding van een 37-jarige dakloze in brand hebben gestoken en ook de kranten waarmee de man zich toedekte hebben aangestoken. Voorbijgangers en een metrobestuurder blusten het vuur.

De krant Bild meldde dinsdag dat de verdachten als vluchteling naar Duitsland zijn gekomen, zes uit Syrië en een uit Libië. Zes van de verdachten zijn in verband met andere delicten bekenden van de politie. De zaak schokt Berlijn, waar op 27 oktober in een ander station van de U-Bahn een jonge vrouw bruut van een trap werd getrapt door een 27-jarige man.

Politiek is het ook een opmerkelijke zaak, omdat er in de Bondsrepubliek felle discussies woeden over het opnemen van vluchtelingen en over de wenselijkheid van meer cameratoezicht op openbare ruimten. De camera's spelen een belangrijke rol in het speuren naar terroristen en ook zoals in deze zaak tegen de mishandelaars op stations. Een meerderheid van de Duitsers zou veel meer bewakingscamera's willen, maar daar is ook verzet tegen. De beroepsvereniging van rechters en aanklagers bijvoorbeeld, de Deutscher Richterbund, keerde zich dinsdag tegen meer camera's.