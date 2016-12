Zwarte doos Russisch vliegtuig gevonden

MOSKOU - De zwarte doos is gevonden tussen de wrakstukken van het militaire vliegtuig dat zondag in de Zwarte Zee neerstortte. Het Russische persbureau TASS meldde dinsdag dat de zwarte doos voor onderzoek naar Moskou wordt gestuurd.

Door ANP - 27-12-2016, 7:37 (Update 27-12-2016, 7:37)

Onderzoekers hebben eerder laten weten dat de crash mogelijk is te wijten aan een technisch mankement of een fout van de piloot.

Het toestel verongelukte kort na de start vanaf het vliegveld van Sotsji. Alle 92 inzittenden van het vliegtuig zijn omgekomen. Aan boord van de Toepolev-154 waren onder meer tientallen leden van het Aleksandrov Ensemble, een beroemd koor van het Russische leger dat in de aanloop naar nieuwjaar zou optreden voor Russische militairen in Syrië. Ook een bekende arts, Elizaveta Glinka, die behoort tot de mensenrechtenadviesraad van president Vladimir Poetin, zat in het toestel.