ANP Dag van rouw om slachtoffers vliegramp Sotsji

MOSKOU - Rusland rouwt maandag om de 92 slachtoffers van de vliegramp boven de Zwarte Zee. Meer dan 3500 mensen zijn ingezet om te zoeken naar menselijke overblijfselen en brokstukken van het legervliegtuig, dat kort na de start vanaf het vliegveld van Sotsji verongelukte.

Door ANP - 26-12-2016, 9:54 (Update 26-12-2016, 9:54)

Aan boord van de Toepolev-154 waren tientallen leden van het Alexandrov Ensemble, een beroemd koor van het Russische leger dat in de aanloop naar Nieuwjaar zou optreden voor Russische militairen in Syrië. Ook een bekende arts, Elizaveta Glinka, die behoort tot de mensenrechtenadviesraad van president Vladimir Poetin, zat in het toestel.

Volgens minister van Verkeer Maksim Sokolov is de vliegramp waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch defect of een fout van de piloot. ,,Het idee van een terroristische aanslag behoort niet tot de voornaamste theorieën'', zei hij.

Maandag waren volgens het ministerie van Defensie elf lichamen geborgen. Bij de zoekactie zijn 39 schepen, vijf helikopters, een drone en meer dan honderd duikers ingezet.