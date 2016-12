Tyfoon raast verder over Filipijnen

MANILLA - De tyfoon Nock-Ten of Nina, die zondag de Filipijnen bereikte, heeft aan ten minste een persoon het leven gekost. Een man in de provincie Quezon werd geraakt door een boom, melden lokale media maandag.

Door ANP - 26-12-2016, 7:19 (Update 26-12-2016, 7:19)

De tyfoon die inmiddels iets is afgezwakt, is op weg naar hoofdstad Manilla. Nock-Ten kwam bij de stad Bato aan land en heeft vooral tot materiële schade geleid. Omgevallen bomen zorgen voor geblokkeerde wegen en een deel van het elektriciteitsnetwerk ligt plat.

In 38 provincies is een stormwaarschuwing uitgegaan. Zeker 300.000 mensen hebben de kerst in noodonderkomens moeten doorbrengen.