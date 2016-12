Bom Augsburg ontmanteld

AUGSBURG - Twee deskundigen hebben zondagavond na zo'n vier uur werken de bom uit WO II in het Duitse Augsburg ontmanteld. Zo’n 54.000 inwoners van de Duitse stad brachten de Eerste Kerstdag elders door vanwege de ontmanteling van de Britse vliegtuigbom. Het was de grootste evacuatie in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Door ANP - 25-12-2016, 19:12 (Update 25-12-2016, 19:14)

Het onschadelijk maken van het projectiel liep zondag vertraging op omdat de evacuatie van het gebied rond de vindplaats langer duurde dan verwacht. Om 15.00 begonnen twee deskundigen met de ontmanteling. Rond 19.00 waren zij klaar. De bom had diverse ontstekingen die allemaal moesten worden verwijderd.

Het ging om een bijzonder zware bom van 1,8 ton die bij bouwwerkzaamheden werd ontdekt. Tijdens de opruiming was een gebied met een radius van 1500 meter ontruimd.

Slecht ter been

De inwoners moesten zondagochtend uiterlijk om 10.00 uur hun huizen uit zijn. Vooral het wegbrengen van mensen die slecht ter been zijn, duurde langer dan verwacht. Daar werden tweehonderd voertuigen bij ingezet die bijna zeshonderd mensen weg brachten. De politie zette bijna negenhonderd mensen in om de evacuatie en ontmanteling te begeleiden.

Inwoners werden op zes plaatsen opgevangen, maar de meesten zijn naar familie of vrienden gegaan. Velen hadden hun woningen al op kerstavond verlaten.

Vrijdag werd al begonnen met de evacuatie van een ziekenhuis en een aantal zorgcentra. De autoriteiten kozen Eerste Kerstdag voor de evacuatie omdat er dan veel minder verkeer op straat is.