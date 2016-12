Kapers Libisch vliegtuig voor rechtbank

VALLETTA - De twee kapers van een Libisch passagiersvliegtuig dat afgelopen vrijdag was geland in Malta, is ontvoering, het gebruik van geweld in een vliegtuig en vrijheidsberoving ten laste gelegd. Beide mannen verklaarden zondag voor de rechtbank in de Maltese hoofdstad Valletta niet schuldig te zijn. Als ze worden veroordeeld voor ontvoering kunnen ze levenslang krijgen.

25-12-2016

De twee mannen dwongen vrijdag de bemanning van het vliegtuig van Afriqiyah-Airways op een binnenlandse vlucht in Libië naar Malta te vliegen. Daar werd urenlang onderhandeld waarna de twee kapers alle inzittenden lieten gaan en zichzelf overgaven.

De kapers hebben volgens politiebronnen tot nu toe niets over hun motieven verteld, aldus de Times of Malta. Tot op heden heeft Libië ook geen verzoek tot uitlevering gedaan en hebben de mannen ook geen politiek asiel in Malta aangevraagd.

Alles duidt er op dat de kapers aanhangers van de verdreven en gedode dictator Muammar Gaddafi zijn doordat ze een Libische vlag uit zijn tijd lieten wapperen.