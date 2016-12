Israël betaalt niet meer mee aan VN

ANP Israël betaalt niet meer mee aan VN

JERUZALEM - Israël stopt ermee te betalen voor instellingen van de Verenigde Naties. Dit heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdag laten weten als reactie op een VN-resolutie over de noodzaak de kolonisatie van door Israël bezet Palestijns land te stoppen. Dit meldde de Jerusalem Post.

Door ANP - 24-12-2016, 20:35 (Update 24-12-2016, 20:35)

De VN hameren erop dat de voortdurende kolonisatie in strijd met het internationaal recht is en vrede op basis van een Israëlische en een Palestijnse staat onmogelijk maakt. Volgens de Veiligheidsraad moet Israël ermee stoppen. In de raad wordt Israël al heel lang de hand boven het hoofd gehouden door het veto van permanent lid Verenigde Staten. Maar vrijdag onthielden de VS zich van stemming.

Dat was volgens Netanyahu ,,een slinkse anti-Israëlische manoeuvre van de regering van Barack Obama''. Obama en Netanyahu hebben nooit goed met elkaar overweg gekund en Netanyahu ziet in het plotseling wegvallen van de steun van de VS een wraakactie van Obama die 20 januari aftreedt.