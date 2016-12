Aanslag Berlijn op beelden autocamera

BERLIJN - Voor het eerst zijn beelden opgedoken van de aanslag in Berlijn. Een zogeheten dashcam, een camera die in een auto is gemonteerd, heeft het moment vastgelegd waarop de vrachtwagen maandagavond met hoge snelheid inreed op de kerstmarkt op de Breitscheidplatz.

Door ANP - 22-12-2016, 21:22 (Update 22-12-2016, 21:22)

De krant Bild zette de video donderdag online. Terwijl de auto met de camera voor een kruispunt op een rood stoplicht wacht, komt vanaf de linkerkant ineens de truck voorbijrazen, recht op de verlichte kerstmarkt af. Enkele seconden later vluchten mensen weg van de markt.

Op de beelden is het moment dat de wagen de mensenmenigte raakt niet vastgelegd.