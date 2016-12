Familie verdachte aanslag Berlijn: meld je

ANP Familie verdachte aanslag Berlijn: meld je

BERLIJN - ,,Als mijn broer dit hoort: ik wil dat hij zich overgeeft. Ook voor onze familie, het zou ons opluchten.'' Die boodschap had Abdelkader Amri donderdag voor zijn voortvluchtige broer Anis (24), die wordt verdacht van de aanslag op een Berlijnse kerstmarkt. De Tunesische familie Amri zei tegen journalisten overtuigd te zijn van zijn onschuld.

Door ANP - 22-12-2016, 18:15 (Update 22-12-2016, 18:15)

Als hij het toch heeft gedaan, is dat ,,een schande voor ons'', zei zijn broer. ,,Als hij heeft gedaan waarvan hij wordt verdacht, dan zal hij worden gestraft. Maar hij is vast onschuldig. Ik weet waarom hij thuis is weggegaan, dat was om economische redenen. Hij wilde werken, de familie helpen.'' Zus Najwa begrijpt er ook niets van. ,,Anis was niet religieus. Hij dronk, vierde feest, luisterde naar popmuziek.''

Anderzijds erkenden Amri's broers dat hij erg is veranderd. Na zijn gevangenisstraf in Italië, waar hij volgens media uit dat land drieënhalf jaar vastzat nadat hij had geprobeerd de school in Catania waar hij naartoe ging plat te branden, had hij ,,een totaal andere mentaliteit''.

Voordat Amri uit Tunesië vertrok, werd hij daar gezocht voor diefstal van een truck.