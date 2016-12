Minister: Tunesiër zeer waarschijnlijk dader

ANP Minister: Tunesiër zeer waarschijnlijk dader

BERLIJN - Tunesiër Anis Amri is niet zomaar een verdachte in het onderzoek naar de aanslag in Berlijn. Hij is ,,met grote waarschijnlijkheid de dader'', zei minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) donderdag. Hij is samen met bondskanselier Angela Merkel en zijn collega van justitie Heiko Maas bij het Openbaar Ministerie in Berlijn.

Door ANP - 22-12-2016, 16:41 (Update 22-12-2016, 16:53)

De Maizière bevestigde dat vingerafdrukken van Amri, die donderdag 24 werd, zijn aangetroffen in de cabine van de vrachtwagen die maandagavond over de kerstmarkt naast de Gedächtniskirche in Berlijn denderde. De terreurdaad kostte twaalf mensen het leven, 48 mensen raakten gewond.

Merkel zei te hopen dat de verdachte snel wordt opgepakt. Ze sprak verder haar trots uit over ,,de beheerste manier waarop de grote meerderheid van de mensen op deze situatie reageert''.

Zoektocht

In heel Duitsland wordt naar de vermoedelijke dader gezocht. Op sommige plekken zet de politie direct groot in als hij mogelijk is gezien. Terwijl Merkel en haar ministers de pers te woord stonden, was de politie in Heilbronn (Baden-Württemberg) bijvoorbeeld bezig met een grootscheepse actie rond het centraal station. Speciale eenheden doorzochten een bus die Bosnië als eindbestemming had.

Amri werd niet gevonden. Kennelijk was sprake van ,,een persoonsverwisseling'', meldde de regionale Heilbronner Stimme.