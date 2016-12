Kerstmarkt Berlijn weer open

BERLIJN - De kerstmarkt in Berlijn waar maandagavond een bloedige aanslag werd gepleegd, is donderdag weer open gegaan voor het publiek. Dat gebeurde na een korte bijeenkomst van de kraamhouders in de Gedächtniskirche naast de markt.

Door ANP - 22-12-2016, 12:19 (Update 22-12-2016, 12:19)

Een terrorist zaaide maandag dood en verderf door met een vrachtwagen de drukbezochte markt op te rijden. Twaalf mensen vonden de dood en bijna vijftig mensen raakten gewond.

Uit piëteit met de slachtoffers zal de markt soberder zijn. Er is geen uitbundige verlichting en er zal geen feestmuziek te horen zijn. De markt is onder andere beveiligd met betonblokken.

De houders van de stalletjes waren donderdag zichtbaar aangedaan en bij sommigen stonden de tranen in de ogen. Op het plein voor de kerk zetten zij kaarsen neer bij een tafel met foto van de markt voor de aanslag. ,,Wij zijn nog steeds verbijsterd en diep geschokt'' verwoordde de exploitant van de markt de gevoelens.