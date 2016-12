Justitie ontkent arrestaties rond Berlijn

BERLIJN - De Duitse justitie heeft donderdag tegen Duitse media ontkend dat vier mensen zijn opgepakt die contacten zouden hebben gehad met de voortvluchtige Tunesiër Anis Amri. De krant Bild meldde de arrestaties als eerste en sprak van ,,contactpersonen''.

Door ANP - 22-12-2016, 11:19 (Update 22-12-2016, 11:19)

Bij een anti-terreuractie in de stad Dortmund zouden wel vier mensen zijn aangehouden maar die hebben kennelijk niets met de aanslag in Berlijn te maken.

Amri wordt ervan verdacht de aanslag te hebben gepleegd maandag op de kerstmarkt in Berlijn, waardoor twaalf mensen omkwamen.

Fout

Bild meldde donderdag dat justitie de arrestatie van de vier in samenhang met Berijn had bevestigd. In andere media werd dat bericht door een woordvoerder van justitie ,,fout'' genoemd. Bild meldde dat speciale politie-eenheden van de SEK de arrestaties hadden verricht.

In Duitsland is een klopjacht gaande op de Tunesiër. In de vrachtwagen die bij de aanslag werd gebruikt, is een document werd gevonden met zijn naam er op.