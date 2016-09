Noorse politie neemt duizend wapens in beslag

OSLO - De politie van de Noorse plaats Hønefoss heeft een enorme hoeveelheid wapens in beslag genomen, in totaal ongeveer duizend stuks met bijbehorende munitie. Het gaat om zware automatische geweren, revolvers en pistolen. Circa twintig mensen zijn aangehouden. Twee van hen, die al eerder waren opgepakt, bleken een voorraad van bijna zeshonderd vuurwapens te hebben.

Het onderzoek naar deze zaak begon al maanden geleden en richtte zich op verdachten verspreid over het land. De advocaat van een van de verdachten vertelde woensdag op de Noorse radio dat zijn cliënt een verzamelaar is, wiens hobby uit de hand is gelopen.