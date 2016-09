Erdogan waarschuwt bij VN voor gevaar Gülen

NEW YORK - Het ,,terreurnetwerk'' van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen is gevaarlijk en wereldleiders moeten er maatregelen tegen nemen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties.

Door ANP - 20-9-2016, 22:01 (Update 20-9-2016, 22:01)

,,Vanaf dit podium roep ik al onze vrienden op om snel de noodzakelijke stappen te nemen tegen de Gulenistische terroristische organisatie, voor hun eigen veiligheid en voor de toekomst van hun landen'', zei Erdogan. ,,Uit onze ervaringen blijkt dat als je het Gülen-netwerk niet op dit moment bestrijdt, het op een later moment wellicht te laat is.''

Volgens Turkije zat Gülen, een vroegere bondgenoot van Erdogan die tegenwoordig in ballingschap in de Verenigde Staten woont, achter de mislukte staatsgreep in juli. Gülen ontkent elke betrokkenheid.