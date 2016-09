Duitse politie pakt terreurverdachte op

STUTTGART - De Duitse politie heeft een terreurverdachte opgepakt. Het gaat om een 24-jarige Syriër die ervan wordt verdacht voor de terreurorganisatie Nusra Front te hebben gevochten.

Door ANP - 19-9-2016, 14:07 (Update 19-9-2016, 14:07)

De verdachte was ondergebracht in een vluchtelingenkamp in Böblingen, in de deelstaat Baden-Württemberg, deelde het Openbaar Ministerie in Stuttgart maandag mee. De Syriër, die in september 2015 naar Duitsland kwam, is niet in verband gebracht met geplande of uitgevoerde aanslagen in Duitsland, aldus het OM.

Het Nusra Front werd onlangs hernoemd tot Jabhat Fateh al-Sham.