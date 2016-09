Hollande wil geld voor terrorismebestrijding

ANP Hollande wil geld voor terrorismebestrijding

PARIJS - De Franse president François Hollande wil meer geld om het terrorisme te bestrijden. De cijfers liegen er niet om, betoogde hij. In Frankrijk verloren sinds het begin van 2015 meer dan 230 mensen hun leven door terroristische aanslagen.

Door ANP - 19-9-2016, 11:56 (Update 19-9-2016, 11:56)

De president sprak maandag in Parijs tijdens een herdenking van de slachtoffers. Hij wil zeker stellen dat de acties tegen terroristen blijven doorgaan. Dat geldt juist ook voor allerlei preventieve maatregelen. Die voortdurende strijd vergt meer financiële investeringen.

Sinds januari 2015 kreeg Frankrijk drie grote aanslagen te verwerken. Die op het satirische blad Charlie Hebdo (zeventien doden), die in Parijs in november (130) en afgelopen juli in Nice (86). Andere aanslagen troffen een politieman en een priester, afgelopen zomer. In Frankrijk geldt nog steeds de noodtoestand, waardoor er meer politie en ook soldaten in de straten aanwezig zijn.