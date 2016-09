Vier doden bij botsing sportvliegtuigjes

BOEDAPEST - Bij een botsing van twee sportvliegtuigjes in de omgeving van Boedapest zijn zondag vier mensen om het leven gekomen. Een van de toestellen zou per abuis een deel van het luchtruim bij Gödöllö zijn binnengevlogen dat vanwege een parachutespringwedstrijd voor het overige luchtverkeer was afgesloten, meldden Hongaarse media.

Door ANP - 18-9-2016, 16:39 (Update 18-9-2016, 16:39)

In het ene toestel zat een piloot die kort voor de botsing vier parachutespringers had gelost, in het andere twee volwassenen met een kind. De vier parachutisten bleven ongedeerd.