ANP Grote explosie in New Yorkse wijk Chelsea

NEW YORK - In de wijk Chelsea op Manhattan in New York is zaterdagnacht een grote explosie geweest. De oorzaak van de explosie is onbekend, er zou een bom zijn afgegaan in een vuilcontainer.

Door ANP - 18-9-2016, 4:49 (Update 18-9-2016, 4:49)

De nooddiensten zijn ter plaatse en zeker drie mensen zijn gewond afgevoerd. Lokale media spreken al over meer dan twintig gewonden. Honderden mensen hebben hun huizen verlaten en vluchtte de straten in.

De politie doet onderzoek en heeft enkele straten afgesloten. De explosie vond plaats op 23rd Street, een grote winkelstraat in de hippe wijk Chelsea.