EU-landen 'allemaal in hetzelfde schuitje'

ANP EU-landen 'allemaal in hetzelfde schuitje'

BRATISLAVA - De lidstaten van de Europese Unie zijn op elkaar aangewezen en zitten allemaal in hetzelfde schuitje. ,,Letterlijk’’, liet de Maltese premier Joseph Muscat vrijdag weten, tijdens de lunch op de Donau halverwege de top van EU-regeringsleiders in Bratislava over de toekomst van de unie.

Door ANP - 16-9-2016, 17:10 (Update 16-9-2016, 17:10)

Hoewel de leiders eenheid willen uitstralen, voerde het schip waarop de leiders lunchten, de Regina Danubia, een Duitse vlag op de voorsteven. Maar dat kwam omdat het schip een Duitse eigenaar heeft. In Bratislava kon geen geschikt vaartuig worden gevonden, aldus de organisatie. Bondskanselier Angela Merkel, die ter voorbereiding vrijwel alle leiders sprak, was een van de eersten die weer voet aan wal zette.

De leiders probeerden in de ochtendsessie ondanks hun verschillen van inzicht een gezamenlijke diagnose van de problemen op te stellen en een weg vooruit te formuleren. ,, Tot dusver was de discussie over de opties recht voor zijn raap’’, aldus Muscat.