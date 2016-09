Diane James leider van UKIP

BOURNEMOUTH - Diane James is de nieuwe leider van de UK Independence Party (UKIP). Ze werd vrijdag met een duidelijke meerderheid gekozen op een partijbijeenkomst in Bournemouth. Ze versloeg vier medekandidaten.

Door ANP - 16-9-2016, 16:54 (Update 16-9-2016, 16:54)

De 56-jarige James is de opvolgster van de charismatische maar ook omstreden Nigel Farage, die begin juli, nadat de Britten hadden gekozen voor een brexit, onverwacht opstapte. Later bleek dat hij ernstig was bedreigd.

Diane James is lid van het Europees Parlement voor de eurosceptische UKIP. Na haar universitaire studie was ze meer dan dertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Ze bestierde tevens haar eigen consultancybureau. Ze geldt als een sterke redenaar die goed met de media kan omgaan.

Na haar verkiezing zei James dat ze ernaar streeft de UKIP na de Conservatieven de tweede politieke kracht van Groot-Brittannië te maken. Haar voorganger drong er in Bournemouth nog maar eens op aan dat premier Theresa May snel en effectief werk moet maken van de terugtrekking uit de Europese Unie.