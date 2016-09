Trump erkent: Obama in VS geboren

ANP Trump erkent: Obama in VS geboren

WASHINGTON - Donald Trump gelooft nu ook dat Barack Obama in de Verenigde Staten is geboren. Dat meldde zijn campagneteam.

Door ANP - 16-9-2016, 11:01 (Update 16-9-2016, 11:01)

De Amerikaanse presidentskandidaat was aanhanger van de zogeheten 'birther movement', die het Amerikaanse staatsburgerschap van de in Hawaï geboren president in twijfel trok omdat hij in Kenia zou zijn geboren. Obama gaf eerder zijn geboorteacte vrij om een eind te maken aan de discussie.

De kwestie was koren op de molen van Trumps tegenstrever Hillary Clinton. Zij voerde onder meer vanwege deze kwestie aan dat Trump ongeschikt is als president.

Om president te mogen worden in Amerika is de regel dat je geboren moet zijn als Amerikaan.