Botsing vluchtelingen en Oost-Duitsers

BAUTZEN - Naar schatting tachtig bewoners van het Oost-Duitse Bautzen zijn woensdagavond in botsing gekomen met circa twintig jonge asielzoekers. De politie in de stad deelde donderdag mee dat de twee groepen elkaar op een plein uitscholden, maar ook te lijf gingen. Daarbij is met flessen en planken gegooid.

Door ANP - 15-9-2016, 11:42 (Update 15-9-2016, 11:53)

De politie heeft met circa honderd man de twee groepen met behulp van wapenstok en pepperspray gescheiden en verjaagd. De asielzoekers werden tot bij het opvangcentrum door belagers achtervolgd. Daarom bewaakt de politie het asielzoekerscentrum. Een Noord-Afrikaan raakte gewond en kon alleen dankzij politiebescherming naar het ziekenhuis worden vervoerd. Hoe hij aan de verwondingen kwam is niet duidelijk. Burgemeester Alexander Ahrens heeft de inzet van meer politie en andere preventieve maatregelen in het vooruitzicht gesteld.

Bautzen, 160 kilometer onder Berlijn, is vaker het toneel van opstootjes rond de aanwezigheid van asielzoekers, vooral door toedoen van rechtsextremisten. In februari hebben bewoners van de stad bijvoorbeeld geprobeerd het bluswerk te verhinderen toen de brandweer een brand in het opvangcentrum wilde blussen.