Hongerstakende krijgsheer klaar om te sterven

ANP 'Terminator' voor rechter in Den Haag

DEN HAAG - De Rwandese krijgsheer Bosco Ntaganda, die terechtstaat voor het Internationaal Strafhof (ICC), zet zijn hongerstaking in zijn cel in Den Haag door.

Hij liet de rechters dinsdag weten dat hij ,,klaar is om te sterven''. Hij was niet in de rechtszaal omdat hij daarvoor al te zwak was.

De 41-jarige Ntaganda is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in het noordoosten van Congo-Kinshasa in de eerste jaren van dit millennium.

Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor onder meer moordpartijen en verkrachtingen en zou er seksslaven en kindsoldaten op hebben nagehouden.

Ntaganda houdt vol dat hij onschuldig is, maar heeft de hoop op vrijspraak verloren. Hij heeft zijn advocaat afgedankt en eet sinds vorige week niet meer uit protest tegen de beperkingen die hem zijn opgelegd. ,,Ik heb geen kans mijn vrouw en kinderen terug te zien'', zei hij. ,,Daarom ben ik gereed om te sterven.''