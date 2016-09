Stilte heerst aan de Syrische fronten

ANP Stilte heerst aan de Syrische fronten

DAMASCUS - Op de tweede dag van de wapenstilstand in Syrië zwijgen de kanonnen en geweren aan de verschillende fronten. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten heeft de indruk dat het staakt-het-vuren wordt nageleefd.

Door ANP - 13-9-2016, 9:31 (Update 13-9-2016, 9:31)

Het doorgaans betrouwbare Observatorium verklaarde dinsdagochtend dat het niet één melding van een burgerslachtoffer had binnengekregen in de eerste vijftien uur van het bestand. Het bestand ging maandagavond met zonsondergang in.

De overeenkomst de wapens te laten liggen, geldt voor zeven dagen. Het is de tweede poging van Rusland en de Verenigde Staten de burgeroorlog in Syrië een halt toe te roepen. De Russen gelden als bondgenoot van de de Syrische president al-Assad, terwijl de VS juist diverse rebellengroepen steunen.