ANP Londen houdt brexit-kaarten tegen de borst

LONDEN - De Britse regering wil niet veel over hoe de 'brexit' in zijn werk gaat loslaten voordat Artikel 50 van het Europees Verdrag wordt aangeroepen en de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie formeel beginnen. Dat heeft brexit-minister David Davis maandag gezegd.

Door ANP - 12-9-2016, 18:43 (Update 12-9-2016, 18:43)

Davis hield het parlement voor dat het tot het zover is voor iedereen een ,,frustrerende tijd'' zal zijn. Voor de onderhandelingen beginnen wil de regering duidelijke richtsnoeren daarvoor klaar hebben. Davis zei dat een meerderheid in het parlement die in de EU wil blijven ervan overtuigd moet worden dat een vertrek toch de moeite waard zal zijn.

Het is nog altijd onduidelijk wanneer de Britse regering Artikel 50 in werking stelt. Premier Theresa May heeft al meermalen laten weten dat het niet meer in dit jaar zal zijn.