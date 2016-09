Öcalan dringt aan op hervatting vredesoverleg

DIYABAKIR - Het conflict tussen de Turkse staat en de Koerdische rebellen kan binnen een halfjaar worden opgelost als de onderhandelingen weer worden opgepakt. Dat heeft de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan volgens zijn broer gezegd.

Door ANP - 12-9-2016, 16:07 (Update 12-9-2016, 16:07)

Mehmet Öcalan was in het weekeinde het eerste familielid dat Abdullah Öcalan in de gevangenis mocht bezoeken sinds twee jaar. ,,Hij zei dat als de staat bereid is tot dit project, wij het binnen zes maanden kun volbrengen en dat het eerdere vredesproces nog niet geheel is uitgewist'', zei Mehmet Öcalan. ,,Dit is geen oorlog die één partij kan winnen.''

Sinds een bestand met de gewapende Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in juli 2015 knapte, zijn duizenden mensen omgekomen. De regering van president Recep Tayyip Erdogan lijkt weinig genegen tot een vreedzame regeling. Zij is bezig met een grootscheepse zuivering na een mislukte couppoging in juli. De autoriteiten houden de PKK verantwoordelijk voor een bomaanslag maandag op een kantoor van de regerende AK-partij in de stad Van waarbij tientallen gewonden vielen.