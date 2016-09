Trump wenst Clinton beterschap

WASHINGTON - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft maandag zijn Democratische rivaal Hillary Clinton beterschap gewenst. Trump zei dat hij hoopt dat ze er snel weer bovenop is en hij ziet uit naar het debat met haar.

Door ANP - 12-9-2016, 13:52 (Update 12-9-2016, 14:21)

De 68-jarige Clinton werd zondag tijdens een herdenkingsplechtigheid in de open lucht in New York onwel. Ze lijdt aan een longontsteking en moet nu rust houden. Trump die twee jaar ouder is, heeft maandag beloofd meer medische gegevens te openbaren om aan te tonen dat hij fit is. Hij voerde eerder al een dokter op die niet in details trad, maar schreef dat Trump, eenmaal gekozen tot president, de gezondste persoon ooit zal zijn die tot president van de VS is gekozen.

De presidentsverkiezingen zijn dinsdag 8 november. Clinton en Trump zijn dan de enige serieuze kandidaten. Maandag 26 september staat het eerste tv-debat tussen de twee op het programma.