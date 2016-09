Independence Party op zoek naar leider

Independence Party op zoek naar leider

LONDEN - De UK Independence Party (UKIP) staat vrijdag en zaterdag voor de lastige taak een opvolger te benoemen van de even charismatische als controversiële Nigel Farage. De populaire Farage stapte op 4 juli op als partijleider. Later bleek waarom: hij was tot twee keer toe het doelwit van een aanslag geweest.

Door ANP - 12-9-2016, 11:20 (Update 12-9-2016, 11:20)

Formeel was de reden van Farages vertrek dat hij meer privacy wenste en dat er na het succesvolle Brexitreferendum voor de eurosceptici van de UKIP weinig eer meer viel te behalen. Al in 2006 werd hij gekozen tot partijleider. Drie jaar later zegde hij zijn functie op om te kunnen meedoen aan de parlementsverkiezingen. Hij werd echter niet gekozen in het Lagerhuis.

In november 2010 werd Farage herkozen als leider van de UKIP. Hij werd volledig het gezicht van de partij. De voormalige Conservatieve politicus is momenteel nog lid van het Europees Parlement voor de EVD, eveneens een partij van eurosceptici.

De Independence Party werd in 1993 opgericht door Alan Skad. Het belangrijkste onderwerp was de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Verder staan op de agenda: het stoppen van vermeende massa-immigratie en belastingverlaging. Vanwege het standpunt over de immigratie werd Farage nogal eens vergeleken met Geert Wilders. Maar de voormalige leider van de UKIP wierp die vergelijking verre van zich. Hij vond Wilders en diens PVV vreselijk.

Pas in 2014 verwierf de UKIP de eerste (twee) zetels in het Lagerhuis. In het Hogerhuis heeft de partij drie zetels. In het Europees Parlement won de Independence Party twee jaar geleden dertien zetels en was daarmee na de Conservatieven de tweede partij.

Nigel Farage beledigde als partijleider links en rechts. Hij noemde België een non-land, de adviseurs van prins Charles waren naïef en dwaas en Herman van Rompuy (toen de voorzitter van de Europese Raad) had volgens hem het charisma van een natte dweil. Maar wat Farage ook deed, zijn opvolging blijft een moeilijke zaak. De naam van de advocaat Steven Woolfe (48) wordt nog het meest genoemd. Hij stamt overigens uit het Farage-nest. Hij was enkele jaren geleden diens woordvoerder.