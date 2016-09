Arts: Hillary heeft longontsteking

NEW YORK - Hillary Clinton heeft longontsteking. De diagnose is afgelopen vrijdag al gesteld, nadat de Democratische presidentskandidaat zich had gemeld met een hardnekkige hoest die samenhing met een allergie. Dat heeft Clintons arts Lisa Bardack zondag laten weten.

Door ANP - 12-9-2016, 0:14 (Update 12-9-2016, 0:14)

Sinds afgelopen vrijdag slikt Clinton antibiotica voor de longontsteking. Haar arts had haar ook aangeraden rust te nemen en haar werkschema aan te passen.

Hillary Clinton was zondag in New York bij de herdenking van de aanslagen van 9/11, maar ging daar voortijdig weg omdat ze zich naar eigen zeggen 'oververhit' voelde. Ze werd door haar medewerkers in een auto geholpen en begaf zich naar het appartement van haar dochter, waar ze weer op krachten kwam. Korte tijd later kwam ze naar buiten en zei dat ze zich weer goed voelde. Volgens Bardack was Clinton inderdaad oververhit en had ze vochtgebrek.